الصين.. مياه البحر "تخطف" من الشاطئ 17 شخصا

أعلنت حكومة مقاطعة تشانغبو الصينية أن 17 شخصا جرفتهم مياه البحر على أحد شواطئ مقاطعة فوجيان شرقي البلاد، وأن 10 منهم لقوا حتفهم، فيما لا يزال شخص واحد في عداد المفقودين.

وأشارت السلطات الصينية إلى أن "مياه البحر جرفت بعد ظهر اليوم السبت 17 شخصا كانوا يصطافون على شاطئ مدينة تشانغتشو بمحافظة تشانغبو".

وأضافت أن رجال الإنقاذ تمكنوا من إخراج 16 شخصا حيث توفي 10 منهم فيما حالة البقية مستقرة، ولم يتم تحديد هوية شخص مفقود.

المصدر: "نوفوستي"