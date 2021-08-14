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هزات أرضية عنيفة في ألاسكا وهايتي

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هزات أرضية عنيفة في ألاسكا وهايتي
Reuters
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بشكل متزامن تقريبا وقع زلزالان قويان اليوم السبت أحدهما في شبه جزيرة ألاسكا شمال غربي الولايات المتحدة والثاني في هايتي في بحر الكاربيي.

وقال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن قوة الزلزال في ألاسكا كانت 7 درجات مركزه كان على عمق 10 كم، في حين قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوته بـ6,9 درجة، مشيرة إلى أنه وقع على بعد نحو 117 كم من بلدة بيريفيل.

وذكر النظام الأمريكي للتحذير من تسونامي أنه لم يصدر تحذيرا من تسونامي في أعقاب الزلزال.

يذكر أن زلزالا آخر بقو تزيد عن 8 درجات، ضرب ألاسكا قبل أسبوعين تقريبا، مما أدى إلى إصدار تحذير من تسوناني باللنسبة لمناطق شاسعة في المحيط الهادئ، إلا أنه تم إلغاء التحذير في وقت لاحق.

وبعد زلزال ألاسكا بقليل، أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل عن تسجيل هزة قوتهتا 7,6 درجة في منطقة جزيرة هايني في بحر الكاريبي، فيما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع في غرب هايتي بعد 8 كيلومترات من بلدة بيتيت ترو دي نيبس على عمق 10 كيلومترات، وبلغت قوته 7 درجات.

وأصدر النظام الأمريكي للتحذير من تسونامي تحذيرا من وقوع موجة تسونامي بسبب الزلزال، الذي شعر به سكان منطقة الكاريبي كلها، والذي دفع الناس لمغادرة منازلهم خشية انهيارها، لكن التحذير ألغي في وقت لاحق.

وحسب وسائل الإعلام، فإن الزلزال أدى إلى وقوع ضحايا وأضرار مادية، وتوحي صور ومقاطع فيديو تتداولها مواقع التواصل الاجتماعي بأنه خلف دمارا فادحا. 

المصدر: RT

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