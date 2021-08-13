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إخماد حريق في كاتالونيا ومخاطر الحرائق لا تزال مرتفعة في إسبانيا

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إخماد حريق في كاتالونيا ومخاطر الحرائق لا تزال مرتفعة في إسبانيا
Reuters BORJA SUAREZ
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نجحت فرق الإطفاء الإسبانية في السيطرة صباح الجمعة على حريق اندلع بعد ظهر الخميس في إقليم كاتالونيا.

وعمل نحو مئة عنصر إطفاء طوال الليل لإخماد النيران التي التهمت 75 هكتارا من مساحة حرجية محميّة على ساحل مقاطعة طركونة في كاتالونيا، وفق ما أعلنت فرق لإطفاء المحلية.

وحذرت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية من أن مخاطر الحرائق لا تزال "عالية" أو "عالية جدا" أو "شديدة" في جميع أرجاء إسبانيا.

وبين 17 منطقة إدارية في إسبانيا، واجهت 15 منطقة في البلاد درجات حرارة مرتفعة بصورة غير عادية في موسم الصيف.

ومن المتوقع أن تبلغ موجة الحر ذروتها السبت والأحد، فيما قالت وكالة الأرصاد الجوية إن الحرارة قد تصل إلى 46 درجة مئوية في قرطبة والأندلس.

المصدر: أ ف ب

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