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البنتاغون: طالبان بدأت تقدمها في أفغانستان قبل أن يتولى بايدن السلطة

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البنتاغون: طالبان بدأت تقدمها في أفغانستان قبل أن يتولى بايدن السلطة
Reuters
جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية
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أشار جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن حركة طالبان بدأت تقدمها في أفغانستان قبل أن تتولى إدارة الرئيس جو بايدن السلطة.

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وأضاف: "رأينا حركة طالبان تتقدم على مستوى الولايات قبل أن يتخذ الرئيس بايدن قراره".

وعلى صعيد تأمين انسحاب قوات الناتو من أفغانستان، صرح بأن القوات التي يجري نقلها إلى أفغانستان ستكتمل خلال يومين، وأن أولى الوحدات التابعة لمشاة البحرية وصلت إلى كابل.

وشدد على أن مهام القوات ستتركز في نقل المدنيين وتسهيل إجراءات التأشيرات، وتأمين مطار حامد كرزاي الدولي حتى إتمام الانسحاب.

وأكد أن واشنطن تتابع الموقف الأمني يوما بيوم، وأن وزارة الخارجية ستخفض عدد عامليها في أفغانستان بنهاية الشهر.

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وعن الوضع في كابل، قال: "العاصمة ليست تحت التهديد الهائل حتى الآن ولكن يمكن أن ترى أن هناك جهودا من طالبان لعزل كابل ونحن نأخذ هذا التهديد على محمل الجد".

وتابع: "لن أعطي تقديرات حول الأعمال العسكرية في المدن والشوارع ولا يمكنني الحديث عن الوضع في كابل حاليا".

وأشار إلى أن القوات الأفغانية لديها كل الإمكانيات الحديثة وأن الوقت حان لاستخدامها.

المصدر: وكالات

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