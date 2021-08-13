أفغانستان.. الإعلان عن تشكيل "القوات الشعبية" لمقاومة طالبان

أعلن عطو نور الحاكم السابق لمقاطعة بلخ الأفغانية زعيم الجمعية الإسلامية، تشكيل لجان شعبية لمقاومة حركة طالبان في شمال أفغانستان.

وأشار مصدر مقرب من حزب "الحركة الإسلامية الوطنية" إلى أنه "عقد بعد ظهر يوم الجمعة في مزار الشريف عاصمة ولاية بلخ شمال غرب البلاد، اجتماع استثنائي حول القضايا الأمنية، بمشاركة القيادي في الوكالة المشير عبد الرشيد دوستم رئيس المجلس التنفيذي، وعن الجمعية الإسلامية العميد عطو نور، ونائب رئيس جهاز الأمن الوطني عباد الله عباد، ومحافظ بلخ الحالي فرهاد عظيمي، وكذلك قائد فيلق شاهين 209 اللواء ذبيح الله مهمند، وقائد الشرطة ورئيس الأمن الوطني في بلخ، وعدد من ممثلي الاحزاب في المحافظة".

وأضاف: "اتفق المشاركون في الاجتماع على أهمية حشد وتنسيق كل قوى التشكيل لدعم الهياكل الدفاعية والأمنية للبلاد في الشمال، وخاصة في محافظة بلخ ومدينة ميمنه بمحافظة فارياب، ضد أعداء الشعب الأفغاني".

وتابع: "تقرر في الاجتماع أن يقود اللواء عطو نور كل قوى المقاومة والتعبئة الشعبية، وأن يسيطر عبد الرشيد دوستم على جميع العمليات وخطوط القتال ويقدم المشورة اللازمة لقوات الأمن والدفاع والميليشيات".

وأوضح المصدر، أن "المشاركين في الاجتماع قرروا إنشاء عدة مراكز إدارية في محافظة بلخ، إضافة إلى دعم التشكيل الجديد بفيلق شاهين 209 وإدارة أمن بلخ وقيادة الشرطة".

ووفقا لطالبان، استولت الحركة حتى مساء يوم الجمعة على المراكز الإدارية في 17 مقاطعة من أصل 34 في عموم البلاد.

ووصل الرئيس الأفغاني أشرف غني الأربعاء إلى مزار الشريف، وناقش مع القادة السياسيين هناك تشكيل قوات لمقاومة طالبان.

المصدر: "إنترفاكس"