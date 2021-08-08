"طالبان" تعلن سيطرتها على ولاية جديدة في شمال أفغانستان

أعلنت حركة "طالبان" اليوم الأحد عن سقوط ولاية أخرى في شمال أفغانستان في قبضتها.

وذكرت "طالبان" في بيان لها أن قواتها سيطرت اليوم الأحد بالكامل على مدينة تالقان، مركز ولاية تخار، بكل المؤسسات الأمنية والحكومية فيها، مشيرة إلى أن القوات الحكومية هربت من المدينة.

ونشر المتحدث باسم "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، على حسابه في "تويتر"، صورة تظهر علم الحركة وهو يرفرف وسط مدينة تالقان، مركز ولاية تخار.

تخار تحت مدیریت واقعی قرار گرفت



تخار تر واقعي مدیریت لاندې شو pic.twitter.com/SwdLbNcvDX — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) August 8, 2021

من جانبه، أفاد حساب ما يعرف بـ"الإمارة الإسلامية" التابع لـ"طالبان" على "تويتر" أن مسلحي الحركة سيطروا على السجن المركزي في تخار وأطلقوا سراح جميع أسراها المعتقلين هناك.

#عاجل 📸

قوات إمارة #أفغانستان الإسلامية تسيطر علی السجن الرئيسي في ولاية تخار وتطلق سراح جميع أسراها في هذا السجن.#الله_أكبرpic.twitter.com/2VFXvklxUo — الإمارة الإسلامية (@alemara_ar) August 8, 2021

وفي حال ثبوت صحة هذه الادعاءات ستصبح تخار ثالث ولاية في شمال أفغانستان سقطت بالكامل في قبضة "طالبان" خلال الأيام الأخيرة بعد ولايتي نيمروز وجوزجان.

في غضون ذلك، أفادت قناة "طلوع نيوز" بورود تقارير عن سقوط أحياء رئيسية في وسط مدينتي قندوز وسربل (مركزي الولايتين اللتين تحملان الاسمين نفسيهما) في قبضة "طالبان" بعد اشتباكات عنيفة مع القوات الحكومية.

وأوضحت الوكالة أن التقارير تتحدث عن سيطرة "طالبان" على مقر إقامة حاكم الولاية ومقري الشرطة ومديرية الأمن الوطنية في سربل، فيما أكد مسؤولون محليون أن القوات الحكومية تحتفظ بسيطرتها على قاعدة عسكرية في سربل ومنطقتين في قندوز فقط، فيما سقطت المناطق الباقية في الولايتين في قبضة "طالبان".

المصدر: RT + "طلوع نيوز"