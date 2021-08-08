"طالبان" تستولي على المباني الحكومية في مدينة قندوز الأفغانية

قال عضو في المجلس التشريعي لإقليم أفغاني، اليوم الأحد، إن مقاتلي حركة "طالبان" استولوا على المباني الحكومية الرئيسية في مدينة قندوز التي تقع في شمال شرق أفغانستان.

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وأضاف العضو في المجلس التشريعي أن القوات الحكومية لم تعد لها السيطرة سوى على مطار مدينة قندوز وقاعدتها العسكرية هناك.

واستولت "طالبان"يوم الجمعة على أول عاصمة لولاية أفغانية منذ سنوات، وهي زارنج التي تقع على الحدود مع إيران، في ولاية نمروز بجنوب البلاد.

ويوم السبت قال نائب حاكم ولاية جوزجان، في شمال أفغانستان إن الحركة تهاجم ضواحي مدينة شبرغان، عاصمة الولاية.

المصدر: رويترز