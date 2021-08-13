إسبانيا تبدأ ترحيل مئات الشبان المغاربة

ذكرت وسائل الإعلام أن إسبانيا بدأت اليوم بترحيل مئات الشبان المغاربة إلى بلادهم بعد أن عبروا في مايو إلى جيب سبتة، وذلك بموجب اتفاق مع الرباط.

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ونقلت إذاعة "لا سير" عن مصادر في سبتة قولها إن "هؤلاء القصر يجري نقلهم بالفعل إلى المغرب في مجموعات صغيرة بشاحنات صغيرة مغلقة من مجمع رياضي تم تحويله إلى مركز استقبال مؤقت".

واندلاع خلاف بين المغرب وإسبانيا بسبب سماح إسبانيا بدخول زعيم الحركة التي تسعى لاستقلال الصحراء الغربية إبراهيم غالي للعلاج دون إبلاغ الرباط، قبل اندلاع أزمة هجرة في سبتة.

وأعيد معظم المهاجرين الذين يقدر عددهم بنحو 10000 مهاجر على الفور للمغرب لكن حوالي 700 من القصر الذين لم يكونوا بصحبة ذويهم مكثوا في سبتة.

واعتبر تدفق اللاجئين ردا انتقاميا على قرار إسبانيا استقبال غالي مع التكتم عليه، وعاد غالي إلى الجزائر في يونيو بعد أن قضى أكثر من شهر في مستشفى بإسبانيا.

المصدر: "رويترز"