سويسرا تسحب موظفي مكتبها للتعاون من كابل
Reuters
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أعلنت الحكومة السويسرية أنها ستسحب موظفيها المتبقين في مكتبها للتعاون في أفغانستان على خلفية تدهور الوضع الأمني هناك.
وورد في بيان عن الحكومة السويسرية: "بإمكان الموظفين المحليين الراغبين في المغادرة التقدم بطلب الحصول على تأشيرات إنسانية سويسرية".
ولم يتبق في مكتب التعاون سوى 3 موظفين سويسريين فقط بعد تقليص عدد الموظفين هناك في وقت سابق.
من جهتها، قالت نائبة وزير الخارجية ليفيا ليو في مؤتمر صحفي في بيرن: "سيغادرون كابل أيضا في أسرع وقت ممكن".
ويشرف مكتب التعاون السويسري على برامج المساعدات التنموية والإنسانية في أفغانستان.
المصدر: "رويترز"