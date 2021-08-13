سويسرا تسحب موظفي مكتبها للتعاون من كابل

أعلنت الحكومة السويسرية أنها ستسحب موظفيها المتبقين في مكتبها للتعاون في أفغانستان على خلفية تدهور الوضع الأمني هناك.

وورد في بيان عن الحكومة السويسرية: "بإمكان الموظفين المحليين الراغبين في المغادرة التقدم بطلب الحصول على تأشيرات إنسانية سويسرية".

ولم يتبق في مكتب التعاون سوى 3 موظفين سويسريين فقط بعد تقليص عدد الموظفين هناك في وقت سابق.

من جهتها، قالت نائبة وزير الخارجية ليفيا ليو في مؤتمر صحفي في بيرن: "سيغادرون كابل أيضا في أسرع وقت ممكن".

ويشرف مكتب التعاون السويسري على برامج المساعدات التنموية والإنسانية في أفغانستان.

المصدر: "رويترز"