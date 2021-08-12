سويسرا تعلق الترحيل لأفغانستان وسط مخاوف أمنية

أوقفت سويسرا عمليات ترحيل الأفغان الذين رفضت طلبات لجوئهم بسبب مخاوف أمنية.

إقرأ المزيد

وقالت أمانة الدولة لشؤون الهجرة على تويتر إنها "تعلق الترحيل إلى أفغانستان إلى أجل غير مسمى بسب تغير الوضع في البلاد".

وأضافت "لن تصدر أوامر بعمليات طرد جديدة. لن يتم استئناف عمليات الترحيل إلا في حالة ارتكاب الشخص مخالفة جنائية".

وقالت اليونان أمس الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي ليس في وضع يسمح له بتكرار أزمة المهاجرين عام 2015 خلال الحرب السورية، وينبغي أن يحاول منع الناس من الهرب من الصراع في أفغانستان.

بدوره، أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن بلاده لن تقدم أي دعم مالي لأفغانستان، في حال انتزعت حركة طالبان السلطة في البلاد وطبقت الشريعة الإسلامية.

المصدر: رويترز