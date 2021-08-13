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واشنطن تفرض عقوبات جديدة على كوبا

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واشنطن تفرض عقوبات جديدة على كوبا
Reuters Andrew Kelly
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أعلنت الإدارة الأمريكية عن فرضها عقوبات على اثنين من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية ووحدة عسكرية في كوبا، بدعوى "ممارسة العنف ضد المتظاهرين".

وأكدت الخزانة الأمريكية في بيان أصدرته اليوم الجمعة أن العقوبات تطال رئيس الإدارة السياسية في وزارة الداخلية روماريكو فيدال سوتومايور غارسيا، ورئيس الإدارة السياسية في الشرطة الثورية الوطنية بيدرو أورلاندو مارتينيز فيرنانديز، ووحدة Tropas de Prevencion (TDP) التابعة لوزارة القوات المسلحة الثورية في كوبا.

وهذه ثالث جولة من العقوبات تفرضها الولايات المتحدة على كوبا منذ أن شهد هذا البلد في يوليو الماضي مظاهرات معارضة واسعة النطاق على خلفية تردي الظروف الاقتصادية.

وتعهدت الخزانة الأمريكية بالاستمرار في ملاحقة الذين "مكنوا حكومة كوبا من ارتكاب مخالفات حقوقية ضد المتظاهرين".

المصدر: RT

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