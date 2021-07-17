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رئيس كوبا: مشاهد الاحتجاجات التي يراها العالم مفبركة وبلدنا يواجه حربا غير تقليدية

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رئيس كوبا: مشاهد الاحتجاجات التي يراها العالم مفبركة وبلدنا يواجه حربا غير تقليدية
Reuters Alexandre Meneghini
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اتهم رئيس كوبا ميغيل دياز كانيل قوى خارجية بتضليل المجتمع الدولي حول الاضطرابات الاجتماعية الأخيرة في بلاده.

وشدد دياز كانيل خلال تجمع عقده اليوم السبت في هافانا حضره سلفه راؤول كاسترو، على أن مشاهد الاحتجاجات في كوبا التي يراها العالم حاليا مفبركة، محملا القوى الإمبريالية المسؤولية عن نشر الأكاذيب ومنع ورود أي معلومات تظهر حقيقة الوضع في بلاده. 

وحذر من أن "نشر الكراهية" في مواقع التواصل الاجتماعي يدمر المجتمع ويهدد القيم، مبديا قناعته بأن كل ذلك يأتي ضمن "حرب غير تقليدية" تتعرض لها كوبا اليوم.

ورجح دياز كانيل وقوف قوى خارجية مؤثرة وراء هذه الحرب، مشددا على أنها تستهدف تأجيج أعمال التخريب والنهب في البلاد.

وشهدت كوبا مؤخرا أول احتجاجات ضد الحكومة منذ ثلاثة عقود، على خلفية أزمة اقتصادية تمر بها البلاد في ظل جائحة فيروس كورونا.

المصدر: Agencia Cubana de Noticias

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