"i24news": أذربيجان تشتري أسلحة من إسرائيل

تجري أذربيجان مباحثات مع إسرائيل حول إمكانية توقيع اتفاق شراء أسلحة في صفقة جديدة، بقيمة 2 مليار دولار، وذلك بحسب ما كشف مصدر لموقع "يسرائيل هيوم".

وتأتي هذه الخطوة في ضوء التبادل المتزايد لإطلاق النار على طول الحدود القديمة الجديدة بين أذربيجان وأرمينيا، فيما يراه محللون قابلا لأن يتطور باتجاه حرب قره باغ الثالثة.

إلى جانب هذه الصفقة، تجري باكو حاليا مفاوضات مع شركات إسرائيلية من مختلف المجالات، بالتزامن مع توافد طائرات الشحن الأذربيجانية الى مطار بن غوريون للعودة محملة بأنواع مختلفة من الذخيرة الأسلحة المنتجة في اسرائيل بما في ذلك صواريخ بالستية ومروحيات. ويدور الحديث عن صفقات بمئات الملايين من الدولارات من المتوقع أن يتم التوقيع عليها في الأشهر المقبلة.

المصدر: i24news