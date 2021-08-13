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نجل الرئيس الأرجنتيني يغير اسمه وجنسه (صورة + فيديو)

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نجل الرئيس الأرجنتيني يغير اسمه وجنسه (صورة + فيديو)
Reuters AGUSTIN MARCARIAN
إستانيسلاو فرنانديز نجل الرئيس الأرجنتيني ألبرت فرنانديز
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أعلن إستانيسلاو فرنانديز نجل الرئيس الأرجنتيني ألبرت فرنانديز على "إنستغرام"، أنه حصل على بطاقة هوية وطنية ودوّن في خانة الجنس علامة "X" أي "بدون جنس".

وبيّن المنشور، أن "إستانيسلاو وضع في البطاقة الوطنية إشارة (X) للدلالة على الجنس الثالث أو غير المحدد، كما غير اسمه ليصبح تانيا، وهو اختصار لاسمه إستانيسلاو".

وأعلن الشاب العام الماضي أنه يعتبر نفسه شخصا "مثليا"، ويدعم مجتمع "لاكبيت" علنا.

وأعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز في يوليو الماضي عن إصدار النسخ الثلاث الأولى من الوثيقة التي لا تتضمن الجنس.

وشدد على أن "هناك هويات أخرى إلى جانب الذكر والأنثى وعلينا احترامها".

نجل الرئيس الأرجنتيني يغير اسمه وجنسه (صورة + فيديو)

المصدر: "لينتا.رو"

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