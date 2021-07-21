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الأرجنتين تسمح بتسجيل "الجنس الثالث" في جوازات السفر

أخبار العالم

الأرجنتين تسمح بتسجيل
Gettyimages.ru ljubaphoto
المثلية الجنسية - صورة تعبيرية
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صرحت السلطات الأرجنتينية للمواطنين الذين لا يعتبرون أنفسهم إناثا أو ذكورا بوضع علامة "X" في خانة الجنس بجوازات سفرهم.

ووفقا للقرار الصادر بهذا الصدد، فإن الرمز (F) يستخدم في الجواز أو بطاقة الهوية للإشارة إلى أن حامله أنثى، والرمز (M) إلى أن حامله ذكر، والرمز (X) إلى أن حامله ممن لم يتحدد جنسهم.

وأوضح القرار أن "علامة "X" في خانة الجنس تدوّن في حال لم يعرف الشخص نفسه على أنه من أحد الجنسين، أو لم يتم تحديد جنسه".

المصدر: "نوفوستي"

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