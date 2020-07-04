هولندا تتجه لرفع خانة الجنس من هويات مواطنيها

أعلنت وزيرة التربية والثقافة والعلوم في هولندا إنغريد فان إنغلسهوفن، التوجه لإزالة خانة الجنس من بطاقات الهوية للمواطنين خلال السنوات المقبلة، معتبرة أن هذه المعلومة "بلا فائدة".

وكشفت الوزيرة في رسالة موجهة للبرلمان اليوم السبت، عن "توجه لإلغاء هذه الخانة من بطاقات الهوية اعتبارا من 2024- 2025"، مشيرة إلى أن هذه المعلومة ستبقى مذكورة على جوازات السفر بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي.

ولفتت إلى أن "هولندا لن تكون أول بلد عضو في الاتحاد الأوروبي لا تتضمن بطاقات الهوية الصادرة فيه خانة الجنس، إذ أن بطاقة الهوية الألمانية لا تتضمن ذلك".

وأشادت منظمات مدافعة عن حقوق المثليين والمتحولين بهذا القرار، معتبرة أنه "نبأ ممتاز للأشخاص الذين يواجهون يوما بعد آخر مشكلات مع هذه الخانة المخصصة للجنس على بطاقة الهوية".

المصدر: "وكالات"