"رويترز": الولايات المتحدة تعتزم إجلاء "عدد كبير" من موظفي سفارتها في كابل

قال مسؤولون أمريكيون لـ"رويترز" إنه من المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية عن إجلاء "عدد كبير" من موظفي السفارة الأمريكية في كابل، وذلك على خلفية تقدم حركة "طالبان".

وأضاف المسؤولون الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم أن الجيش الأمريكي سيساعد في عملية الإجلاء المتوقعة وهو إجراء يطبق في مناطق الصراع مما قد يؤدي لبقاء بعض القوات الإضافية في البلاد مؤقتا رغم سحب واشنطن لقواتها.

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ولم يتضح إن كان المقصود بالنقل هو نقلهم إلى مكان آخر في كابل أم خارج البلاد.

ويعتقد أن هناك نحو 1400 موظف ما زالوا في السفارة الأمريكية في كابل.

وقال مصدر مطلع لـ"رويترز" إنه من المتوقع أن تقوم بريطانيا بإصدار إعلان مماثل عن نقل موظفيها.

المصدر: رويترز