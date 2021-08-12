الأرجنتين.. بدء التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" الروسي المنتج محليا

أعلن رئيس مجلس الوزراء الأرجنتيني سانتياغو كافييرو أن بلاده باشرت اليوم تطعيم المواطنين بلقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا المنتج في البلاد.

وقال للصحفيين: "أنا سعيد جدا لأن مختبر ريتشموند أرسل اللقاحات الأرجنتينية إلى وزارة الصحة... واليوم بدأ توزيعها".

وأضاف: "نحن نتحدث عن الجرعتين الأولى والثانية من اللقاح اللتين تمت الموافقة على جودتهما من قبل معهد غماليا الروسي".

وقالت وزيرة الصحة كارلا فيسوتي: "كمية الجرعات المشار إليها من اللقاح تصل إلى أكثر من مليون جرعة".

وأعلنت شركة "لابوراتوريوس ريتشموند" الأرجنتينية الأسبوع الماضي في بيان مشترك مع صندوق الاستثمارات الروسي، أنها ستنتج أكثر من 3 ملايين جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا هذا الشهر.

وكتب الطرفان: "ستبدأ الشركة هذا الأسبوع في إمداد حكومة الأرجنتين بلقاح "سبوتنيك V" المنتج محليا بما في ذلك 150 ألف جرعة من المكون الثاني من اللقاح".

وتعد الـ150 ألف جرعة الدفعة الأولى من ثلاثة ملايين جرعة متفق عليها لشهر أغسطس الجاري.

"سبوتنيك-V".. جغرافية التصنيع والاستخدام

يتعاون الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة بنشاط مع أكثر من 14 دولة في إنتاج اللقاحات في الخارج، بما في ذلك في الهند والصين والبرازيل والمكسيك ومصر وإيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية والأرجنتين وكازاخستان وبيلاروس وصربيا وتركيا وفيتنام وغيرها.

كما انطلق إنتاح "سبوتنيك-V" في أوزبكستان الأسبوع الماضي، وشهدت الأسابيع الأخيرة تصنيع أول دفعة من اللقاح الروسي في فيتنام، ودفعات تجريبية في إيران والمكسيك ومصنع شركة MOREPEN LABORATORIES في الهند، التي بدأت شركات أخرى فيها إنتاج "سبوتنيك-V" في وقت سابق من هذا العام.

ومنحت 69 دولة يبلغ عدد سكانها الإجمالي أكثر من 3.7 مليار نسمة، أي حوالي نصف سكان العالم، موافقتها على استخدام اللقاح الروسي على أراضيها، فيما بدأت عمليات التطعيم بـ"سبوتنيك-V" في أكثر من 50 دولة في 4 قارات.

المصدر: RT + "نوفوستي"