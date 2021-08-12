على خلفية تشريع بولندي جديد خاص بوسائل الإعلام.. بلينكن يهدد وارسو بعواقب وخيمة

حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين من أن قانونا بولنديا جديدا يحظر على الأجانب امتلاك شركات البث، يمكن أن يقوض المناخ الاستثماري في البلاد.

واعتبر بلينكن في بيان له، أن القانون الجديد سيضعف بشكل كبير بيئة الإعلام في البلاد وأنه يهدد حرية التعبير، مشيرا إلى أن "وسائل الإعلام الحرة والمستقلة.. لها أهمية محورية للعلاقات الثنائية".

واعتبر بلينكن أن القانون الجديد للبث "يستهدف القناة الإخبارية المستقلة الأكثر شعبية"، وهي قناة TVN24 التي يمتلكها قناة "ديسكافيري" الأمريكية والتي وصفها بلينكن بأنها "من أكبر الاسثمارات الأمريكية في البلاد".

وحذر بلينكن من أن بولندا قد تواجه تراجعا في مستويات الاستثمار من قبل الشركات الأمريكية، لأن القانون "يتعارض مع المبادئ والقيم التي تلتزم بها الديمقراطيات المعاصرة".

والأربعاء، أقر مجلس النواب البولندي مشروع قانون يمنع الشركات الأجنبية الواقعة خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية، من امتلاك وسائل الإعلام بشكل مباشر في البلاد.

وتقول الحكومة إن القانون موجه ضد "الدعاية الروسية والصينية"، بينما يرى منتقدو مشروع القانون أن هذه محاولة من قبل السلطات البولندية لقمع حرية التعبير وإسكات القنوات التلفزيونية التي تندد بتصرفاتها.

المصدر: وكالات