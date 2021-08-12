إنقاذ آلاف الهنود بعد فيضان نهر الغانج

تم إنقاذ آلاف المواطنين الهنود من القرى التي غمرتها الفيضانات على طول نهر الغانج بعد أن ارتفع النهر فوق مستوى الخطر في الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان بالبلاد.

ارتفع الممر المائي إلى مترين (6.5 قدم) فوق المعدل الطبيعي في مدينة الله أباد، التي شهدت أسوأ فيضانات منذ عقود بعد أيام من الأمطار الغزيرة.

وعبر ولاية أوتار براديش، ورد أن أكثر من 600 قرية قطعت بسبب ارتفاع منسوب المياه، مما دفع السلطات إلى بذل جهود إنقاذ كبيرة.

وقال م.ب. سينغ، قاضي منطقة الله أباد ، لوكالة" فرانس برس" إن 225 قاربا أرسلت لمساعدة الأشخاص المحاصرين على أسطح المنازل والطوابق العليا من منازلهم، مشيرا إلى أنه تم إنقاذ حوالي 4500 شخص.

المصدر: "أ ف ب"