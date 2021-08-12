أنقرة: مسألة تشغيل مطار كابل ستتبلور في الأيام المقبلة

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن مسألة تشغيل أنقرة لمطار حامد كرزاي الدولي في كابل ستتبلور خلال الأيام المقبلة، على خلفية اسمرار تفاقم الظروف الأمنية في أفغانستان.

وصرح أكار اليوم الخميس خلال زيارة إلى السفارة التركية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، بأن أنقرة التي تدير مطار كابل وتضمن أمنه منذ ست سنوات أبدت مرارا استعدادها للاستمرار في أداء هذه المهمة إذا توفرت الشروط اللازمة، وأجرت اجتماعات واتصالات مختلفة بهذا الصدد.

وأوضح الوزير أن هدف أنقرة الرئيسي من تشغيل مطار كابل يكمن في "منع تحويل أفغانستان إلى دولة معزولة"، لافتا إلى أن هناك مخاوف من أن إغلاق هذا المطار سيؤدي إلى انسحاب كافة البعثات الدبلوماسية من كابل.

وشدد أكار على أن هذا السيناريو لا يتوافق مع مصالح الشعب الأفغاني، مضيفا: "سيكون من المفيد إبقاء المطار مفتوحا، وسنواصل طرح رأينا هذا".

وتابع: "هذه المسألة ستتبلور خلال الأيام المقبلة، وليس من الوارد بأي حال من الأحوال أن نعرض حياة جنودنا للخطر.. نواصل اتصالاتنا بالتنسيق بين الوزارات والمؤسسات ذات الصلة".

ويأتي ذلك على خلفية سيطرة حركة "طالبان" خلال الأسبوع الأخير على مراكز عشر ولايات على الأقل في شمال أفغانستان واستمرار تقدمها في أراضي البلاد.

المصدر: "الأناضول"