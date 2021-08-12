واشنطن ترحب بزيارة لابيد إلى المغرب

رحب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بزيارة نظيره الإسرائيلي يائير لابيد إلى المغرب، والتي بدأت يوم أمس الأربعاء، وتخللها توقيع عدد من الاتفاقيات.

ووصف بلينكن الزيارة واستئناف افتتاح مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط بأنها: "هامة بالنسبة إلى إسرائيل والمغرب والمنطقة"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة تستمر بالعمل مع إسرائيل والمغرب لتقوية الأفق المشتركة لنا وخلق مستقبل أكثر سلاما وأمانا وازدهارا بالنسبة لسكان الشرق الأوسط".

وقد اجتمع لابيد أمس مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، وتم خلال الزيارة التي تستمر ليومين توقيع 3 اتفاقيات تفاهم في مجال الطيران والثقافة في العلاقات الدبلوماسية، وسيفتتح لابيد اليوم مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط.

المصد: i24news