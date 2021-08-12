قال عنه إنه فنان.. آخر فيديو لشاب جزائري أحرق عمدا بزعم تورطه في حرائق بلاده

نشر فيديو عبر "يوتيوب" للشاب الجزائري جمال بن سماعيل، الذي تعرض للحرق في ولاية تيزي وزو للاشتباه بضلوعه في إضرام النيران بغابات الولاية.

وقال الشاب في الفيديو: "هذه المناسبة الأليمة والحزينة في منطقة القبائل التي حلت بأهلنا أخوتنا.. أنا أتيت بالأمس بالليل للتضامن والشجاعة مع أهلنا ونتمنى من الجميع لعب هذا الدور".

وفي فيديو آخر، طالب مواطن من مليانة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالتدخل بعد مقتل الشاب، وقال: "نحن في دولة ولسنا في غابة.. نحن لدينا دولة القانون والمحكمة والعدالة".

وكان أصدقاء الشاب أكدوا أن الضحية فنان وتوجه من أجل التطوع لإخماد الحرائق وأنه ينحدر من منطقة خميس مليانة وجمع أموالا أمس من أجل الذهاب إلى تيزي وزو للتطوع والمساهمة في إطفاء الحرائق.

المصدر: RT