صحيفة: الناتو مقبل على تعيين امرأة في منصب الأمين العام للحلف

ذكرت صحيفة إلبايس الإسبانية أنه لأول مرة في تاريخ الناتو، يمكن لامرأة أن تصبح الأمينة العامة لحلف الناتو، وتحل محل النرويجي ينس ستولتنبرغ في عام 2022.

إقرأ المزيد

وأشارت الصحيفة إلى وجود إجماع واسع داخل الناتو على أن الوقت قد حان لأن تقود امرأة الحلف.

ومن بين المرشحين المحتملين لمنصب الأمين العام للحلف، وفق الصحيفة، رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، تيريزا ماي، والرئيسة السابقة لدبلوماسية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، ووزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب كارينباور، ورئيسة ليتوانيا السابقة، داليا جريبوسكايت، ورئيسة إستونيا، كيرستي كاليوليد. ورئيسة كرواتيا السابقة، كولينداغرابار كيتاروفيتش.

المصدر: إلبايس