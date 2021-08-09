مسؤول في الناتو: انسحاب حلف الأطلسي من أفغانستان مستمر

قال مسؤول في حلف شمال الأطلسي يوم الاثنين إن انسحاب الحلف من أفغانستان مستمر، فيما سيطر مقاتلو "طالبان" على سادس عاصمة إقليم في الدولة التي مزقتها الحرب.

وقال المسؤول لـ"رويترز" إن "مهمة الدعم الحازم لحلف شمال الأطلسي مستمرة وسحب قواتنا مستمر".

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وأضاف: "لا يوجد حل عسكري للصراع، ويجب على طالبان أن تفهم أن المجتمع الدولي لن يعترف بها مطلقا إذا رفضت العملية السياسية وحاولت الاستيلاء على البلاد بالقوة".

وتابع قائلا: "عليها أن توقف هجماتها وأن تشارك في محادثات السلام بحسن نية".

ومن جهة، أخرى، قال الناطق الرسمي باسم حركة "طالبان" الأفغانية ذبيح الله مجاهد يوم الاثنين، إن الحركة لا تقبل اقتراح الولايات المتحدة بتشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مجاهد قوله: "بشكل عام لا نقبل الحكومة الانتقالية.. تشكيل حكومة انتقالية ليست خطتنا".

وأضاف أن قرار الحركة الاستيلاء على العاصمة كابل سيتم اتخاذه بعد السيطرة على مناطق أخرى في البلاد.

ونفت الحركة في وقت سابق التوصل لأي اتفاق لوقف إطلاق النار مع القوات الحكومية، وحذر متحدث باسم الحركة من عواقب تدخل الولايات المتحدة في بلاده.

المصدر: وكالات