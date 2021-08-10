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كوريا الشمالية: سيئول وواشنطن تخاطران بإحداث "أزمة أمنية ضخمة"

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كوريا الشمالية: سيئول وواشنطن تخاطران بإحداث
AFP Sazali Ahmad
علم كوريا الشمالية
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نقلت وسائل إعلام كورية شمالية عن مسؤول كبير في حزب العمال قوله إن بلاده ترى أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تخاطران بإحداث "أزمة أمنية ضخمة" بسبب "اختيارهما تصعيد التوترات".

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وجاء تصريح المسؤول في حزب العمال بعد يوم واحد من إعلان كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستواجهان تهديدات أمنية أكبر بسبب إجرائهما تدريبات عسكرية "مدمرة للذات".

وامتنعت كوريا الشمالية عن الرد على المكالمات الهاتفية من جارتها الجنوبية يوم الثلاثاء.

وقالت وكالة "يونهاب" إن كوريا الشمالية لم تستجب للمكالمات الهاتفية اليومية من كوريا الجنوبية عبر خطوط الاتصال والخطوط العسكرية الساخنة بعد ظهر اليوم الثلاثاء، الذي شهد انطلاق التدريبات الأولية التي تسبق المناورات الصيفية الرئيسية، المقرر إجراؤها في الفترة من 16 إلى 26 أغسطس.

المصدر: وكالات

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