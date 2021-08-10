كوريا الشمالية تقاطع جارتها الجنوبية هاتفيا بسبب تدريبات عسكرية

امتنعت كوريا الشمالية عن الرد على المكالمات الهاتفية من جارتها الجنوبية، وذلك بعد ساعات من انتقاد شقيقة الزعيم الكوري الشمالي لسيئول وواشنطن بسبب البدء في تدريبات عسكرية مشتركة.

وقالت وكالة "يونهاب" إن كوريا الشمالية لم تستجب للمكالمات الهاتفية اليومية من كوريا الجنوبية عبر خطوط الاتصال والخطوط العسكرية الساخنة بعد ظهر اليوم الثلاثاء، الذي شهد انطلاق التدريبات الأولية التي تسبق المناورات الصيفية الرئيسية، المقرر إجراؤها في الفترة من 16 إلى 26 أغسطس.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين في وزارة الوحدة والدفاع، أن خطوط الاتصال بين الكوريتين التي تشمل خط الاتصال الساخن وقنوات الاتصال العسكرية في المناطق الحدودية الشرقية والغربية، كانت تعمل بصورة طبيعية حتى الصباح، لكن الجانب الكوري الشمالي لم يرد على مكالمات ما بعد الظهر.

وكانت "كيم يو-جونغ" شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ-أون"، أعربت في بيان عن "أسفها العميق" إزاء قرار كوريا الجنوبية بالمضي قدما في التدريبات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة، رغم تحذيرها السابق من أن المناورات ستلقي بظلالها على العلاقات بين الكوريتين.

وقالت "كيم" في البيان إن "التدريبات العسكرية هي أوضح تعبير عن السياسة الأمريكية العدائية تجاه كوريا الشمالية ... وهي عمل غير مرحب به من تدمير الذات يجب دفع ثمنه باهظا".

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ويأتي ذلك بعد أسبوعين فقط من استعادة خطوط الاتصال المشتركة بعد قطعها لأكثر من عام، واستعادت الكوريتان خطوط الاتصال أواخر الشهر الماضي بعد أن اتفق رئيسا البلدين على تحسين العلاقات الباردة، وسط جمود المفاوضات النووية.

وقال مسؤول في وزارة الوحدة الجنوبية إنه "من السابق لأوانه في الوقت الحالي تحديد ما إذا كانت الخطوط مقطوعة بالكامل"، وأضاف: "سنحاول الاتصال مرة أخرى غدًا ونرى ما سيحدث قبل إصدار أي حكم".

وكان المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي قال في وقت سابق اليوم إنه "سيراقب من كثب تحركات كوريا الشمالية، بدلا من القفز إلى الاستنتاجات في هذه المرحلة"

المصدر: وكالة "يونهاب"