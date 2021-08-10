بعد تحذير شديد اللهجة من لجنة المناخ.. الصين تؤكد أن على العالم أن "يثق" بالتزاماتها المناخية

شددت بكين، اليوم الثلاثاء، على أنه "يتعين على العالم أن "يثق" بالتزامات الصين بشأن مكافحة تغير المناخ"، بعد نشر تقرير الهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ.

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وفي بيان لها، أشارت وزارة الخارجية الصينية إلى أنه "يجب أن يكون لدى المجتمع الدولي الثقة الكاملة في تنفيذ الصين التزاماتها المناخية".

وأكملت: "سننفذ بأمانة التزاماتنا الدولية"، حيث أن الصين كانت قد تعهدت ببدء خفض انبعاثات غازات الدفيئة قبل العام 2030.

هذا وأطلقت لجنة المناخ التابعة للأمم المتحدة في وقت سابق تحذيرا شديد اللهجة، مشيرة إلى أن "العالم قريب بشكل خطير من ارتفاع درجات الحرارة الجامح، وأن اللوم يقع على عاتق البشر بشكل لا لبس فيه".

من جانبه، أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ "رسميا في أبريل أن الصين ستحكم السيطرة على مشاريع محطات الطاقة التي تعمل بالفحم وتخفض تدريجا استهلاكها للفحم"، في حين أن "وكالة التخطيط الصينية أعطت الضوء الأخضر الأسبوع الماضي لإعادة تشغيل 15 منجما، من شأنها توفير حوالى 44 مليون طن من الفحم سنويا"، بحسب "فرانس برس".

المصدر: "فرانس برس"