مساعدة مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: الاتهامات الأمريكية والبريطانية مفبركة ولأغراض سياسية

ردت مساعدة مندوب إيران لدى الأمم المتحدة على الاتهامات الأمريكية البريطانية بضلوع طهران في حادثة السفينة الإسرائيلية، واعتبرتها اتهامات غير مؤكدة و مبنية على نوايا سياسية.

وقالت السفيرة زهراء ارشادي، مساعدة ممثل إيران لدى المنظمة الأممية في كلمتها ردا على اتهامات أمريكا وبريطانيا ضد إيران خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي المنعقد تحت عنوان "حفظ السلام والأمن الدولي، الأمن البحري"، قالت: "فيما يتعلق بتصريحات أمريكا وبريطانيا المبنية على أغراض سياسية ضد ايران في هذا الاجتماع حول حادثة السفينة "مرسر ستريت" ارفض مرة اخرى بحزم هذه المزاعم غير المؤكدة".

إقرأ المزيد

وأضافت، أن الوجود الواسع للقوات العسكرية لهذين الدولتين، ومنه في الخليج وبحر عمان، كان على الدوام المصدر الأساس لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وأن الاخبار المفبركة والعمليات الكاذبة، ومنها من قبل إسرائيل، قد استغلت لتبرير مثل هذا الوجود غير المقبول، أو الهجوم على دول المنطقة.

المصدر: إرنا، RT





