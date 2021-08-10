المكسيك تسجل 270 وفاة و6513 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 270 وفاة و6513 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 244690، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى مليونين و978330.

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وكانت الحكومة قد رجحت أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير من الأعداد المعلن عنها.

وتشير بيانات منفصلة نشرت في الآونة الأخيرة إلى أن العدد الفعلي للوفيات يزيد عن الرقم المؤكد بنسبة 60 في المئة على الأقل.

المصدر: "رويترز"