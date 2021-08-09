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البنتاغون: الوضع الأمني في أفغانستان لا يسير بالاتجاه الصحيح

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البنتاغون: الوضع الأمني في أفغانستان لا يسير بالاتجاه الصحيح
Reuters YURI GRIPAS
وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)
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اعتبرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن "الوضع الأمني في أفغانستان لا يسير بالاتجاه الصحيح"، بعد سيطرة حركة "طالبان" على سادس عاصمة إقليمية في أفغانستان.

وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي إن "الوضع الأمني في أفغانستان لا يسير في الاتجاه الصحيح، والولايات المتحدة قلقة حيال هذا الأمر، لكن قوات الأمن الأفغانية لديها القدرة على محاربة الجماعة المتمردة (طالبان)".

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وفي إشارة إلى القوات الأفغانية، أضاف: "هذه قواتهم العسكرية، وهذه عواصمهم الإقليمية، وشعبهم الذي يجب أن يدافعوا عنه، والأمر يعود إلى القيادة التي يجب أن تظهر في هذه اللحظات بالذات".

المصدر: "رويترز"

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