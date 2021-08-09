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رئيس وزراء اليونان: كانت الأيام الأخيرة هي الأصعب ومكافحة الحرائق مستمرة

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رئيس وزراء اليونان: كانت الأيام الأخيرة هي الأصعب ومكافحة الحرائق مستمرة
Reuters Louiza Vradi
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس
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أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن بلاده تواجه صعوبات كبيرة في مكافحة الحرائق بسبب موجة الحر والجفاف المزمن اللذين تعاني منهما اليونان.

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ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن ميتسوتاكيس قوله: "الأيام الأخيرة كان من أصعب أيام شهدتها بلادنا على مدى العقود الأخيرة. بذلنا قصارى جهدنا ولا نزال نبذله في محاربة (النيران)".

وأوضح رئيس الحكومة أن 586 حريقا نشبت في بلاده خلال الأيام الأخيرة القليلة، مضيفا أن "الحرائق التي اندلعت بسبب موجة الحر غير المسبوقة وشهور طويلة من الجفاف، بات إخمادها أمرا بالغ الصعوبة".

وشكر ميتسوتاكس الدول التي عرضت مساعدتها على اليونان في مكافحة الحرائق الطبيعية.

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وفي وقت سابق من اليوم، وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتعزيز الفرقة الروسية التي تشارك في مكافحة الحرائق في اليونان، وذلك "استجابة مع طلب طارئ من الحكومة اليونانية"، وفقا للكرملين.

المصدر: "تاس"

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