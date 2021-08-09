بوتين يوجه بتعزيز فرقة الإطفاء الروسية المشاركة في إخماد الحرائق في اليونان

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتعزيز الفرقة الروسية التي تشارك في مكافحة الحرائق في اليونان، حسبما أفاد المكتب الإعلامي للكرملين في بيان له اليوم الاثنين.

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وأوضح البيان أنه "استجابة مع طلب طارئ من حكومة اليونان، وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتعزيز الفرقة الروسية المعنية بإخماد الحرائق في المناطق الوسطية من الجمهورية اليونانية".

وتعمل في اليونان منذ 30 يونيو الماضي طائرة "بي-200" الروسية التي تشارك يوميا في إخماد حرائق الغابات المتعددة في البلاد، حيث أظهرت هذه الطائرة فعاليتها العالية، بحسب الجانب اليوناني.

وسابقا اليوم الاثنين أشار رئيس الحكومة اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس، في مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي ميخائيل ميشوستين، إلى مساهمة "بي-200" الروسية في محاربة الحرائق الطبيعية، كما بحث معه إمكانية تقديم روسيا طائرات إطفاء إضافية لأثينا. فيما كشف وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس أنه طلب من موسكو، أثناء اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، إرسال طائرة ثانية من طراز "بي-200" إلى بلاده.

وتعاني اليونان على مدار الأسبوع الأخير، من حرائق غابات شديدة اجتاحت عددا من المناطق وسط البلاد، بما فيها منطقة آتيكا المحيطة بالعاصمة أثينا. ويشارك في إخماد الحرائق أكثر من 600 رجل إطفاء وما يزيد عن 130 آلية، إضافة إلى 5 مروحيات و5 طائرات، بما فيها "بي-200" الروسية.

المصدر: "نوفوستي"