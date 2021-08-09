"طالبان" ترفض اقتراحا أمريكيا بتشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان

قال الناطق الرسمي باسم حركة "طالبان" الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، اليوم الإثنين، إن الحركة لا تقبل اقتراح الولايات المتحدة بتشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مجاهد قوله: "بشكل عام لا نقبل الحكومة الانتقالية... تشكيل حكومة انتقالية ليست خطتنا".

وأضاف أن قرار الحركة الاستيلاء على العاصمة كابل سيتم اتخاذه بعد السيطرة على مناطق أخرى في البلاد.

ونفت الحركة في وقت سابق التوصل لأي اتفاق لوقف إطلاق النار مع القوات الحكومية، وحذر متحدث باسم الحركة من عواقب تدخل الولايات المتحدة في بلاده.

يذكر أن "طالبان" سيطرت على عواصم 5 ولايات في تقدم سريع بدأته الجمعة، لكن أهم هذه المدن على الإطلاق هي مدينة قندوز الاستراتيجية.

وتشمل المناطق التي تتمتع فيها الحركة بالنفوذ معاقلها التقليدية في جنوب البلاد والجنوب الغربي، مثل أقاليم شمال هلمند وقندهار وأروزغان وزابول، ولكن نفوذها يمتد أيضا إلى التلال الواقعة في جنوب فارياب في الشمال الغربي وجبال بدخشان في الشمال الشرقي.

المصدر: "نوفوستي" + وكالات