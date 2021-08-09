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"طالبان" تعلن سيطرتها على سادس عاصمة ولاية في البلاد

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مسلحون من عناصر "طالبان" في مدينة أيبك الأفغانية
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أعلنت حركة "طالبان" الأفغانية السيطرة على مدينة أيبك عاصمة ولاية سمنكان بشمال أفغانستان، لتصبح بذلك سادس عاصمة ولاية أفغانية تسقط في يد الحركة منذ بدء خروج قوات الناتو من البلاد.

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وقال الناطق باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، عبر حسابه في "تويتر"، اليوم الاثنين، إن مدينة أيبك باتت "خارج سيطرة العدو المرتزق"، في إشارة إلى القوات الأمنية الأفغانية، وذلك بعد معارك في مناطق متفرقة خاضتها القوات الحكومية مع مسلحي الحركة.

وأضاف مجاهد أنه وفقا للمعلومات الأخيرة فإن مقرات الشرطة والمخابرات باتت خالية من القوات الأفغانية وتحت سيطرة مقاتلي "طالبان" بالكامل.

المصدر: "سبوتنيك" + RT

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