تركيا.. 108 وفيات ونحو 22700 إصابة بكورونا خلال الـ 24 ساعة
Reuters Sertac Kayar
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أعلنت وزارة الصحة التركية مساء اليوم الأحد عن تسجيل 22699 إصابة بفيروس كورونا و108 وفيات ناجمة عنه في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأضافت الوزارة في بيان يومي أن عدد المتعافين بلغ 5835 حالة.
وذكر البيان أنه من بين السكان فوق سن 18 عاما، كانت نسبة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح 67,30%، ونسبة من تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح 46,52%.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن وزير الصحة فخر الدين قوجة رأيه الذي أعرب عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "اللقاحات هي أقوى سلاح لدينا، لكن بشرط استكمال جرعتين على الأقل.. لا يمكننا تحقيق النتيجة المرجوة بدون اللقاح ".
المصدر: "الأناضول"