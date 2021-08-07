لندن تدين سجن مواطن بريطاني 10 سنوات في إيران

استنكرت حكومة المملكة المتحدة إصدار القضاء الإيراني حكما بسجن مواطن بريطاني لمدة تزيد عن 10 سنوات باتهامات متعلقة بالأمن.

وذكر متحدث باسم الخارجية البريطانية في بيان له أن لندن "تدين بشدة" الحكم الصادر عن المحكمة الثورية الإيرانية بحق الناشط في مجال حقوق العمال مهران رؤوف الذي يحمل الجنسية الإيرانية والبريطانية المزدوجة.

وتابع: "سنستمر في فعل كل ما بوسعنا لدعم مهران وعائلته وإثارة قضيته على أعلى المستويات".

وأعلن المحامي مصطفى نيلي مؤخرا على حسابه في "تويتر" أن القضاء الإيراني أصدر حكما بسجن موكليه رؤوف والناشطة الحقوقية ناهد تقوي التي تحمل جنسية إيران وألمانيا لمدة عشر سنوات وثمانية أشهر بتهمتي المشاركة في إدارة تنظيم غير قانوني وترويج أنشطة معارضة لحكومة طهران.

المصدر: "غارديان"