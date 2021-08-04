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إيران تسجن ناشطين مزدوجي الجنسية لمدة 10 سنوات باتهامات أمنية

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إيران تسجن ناشطين مزدوجي الجنسية لمدة 10 سنوات باتهامات أمنية
Reuters Ali Khara WANA
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أكد محام أن القضاء الإيراني أصدر حكما بسجن ناشطين يحملان الجنسية المزدوجة لمدة أكثر من 10 سنوات باتهامات متعلقة بالأمن.

وذكر المحامي مصطفى نيلي على حسابه في "تويتر" اليوم الأربعاء أن الفرع الـ26 من المحكمة الثورية الإيرانية قررت سجن كل من موكليه، الناشطة الحقوقية ناهد تقوي التي تحمل جنسية إيران وألمانيا المزدوجة والناشط في مجال حقوق العمال مهران رؤوف (وهو مواطن إيران وبريطانيا) لمدة 10 سنوات بتهمة المشاركة في إدارة تنظيم غير قانوني وثمانية أشهر أخرى بتهمة ترويج أنشطة معارضة للحكومة الإيرانية.

وأكدت ابنة تقوي، مريام كلارين، على حسابها في "تويتر" صحة الأنباء عن صدور هذا الحكم بحق والدتها التي اعتقلت في طهران في أكتوبر 2020 خلال زيارة إلى إيران.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني عشرات المواطنين من ذوي الجنسية المزدوجة في السنوات الأخيرة بتهم تتعلق بالأمن.

المصدر: RT + "رويترز"

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