لاتفيا تعلن توقيف نحو 40 مهاجرا غير شرعي عبروا حدودها قادمين من بيلاروس

أعلنت هيئة حرس الحدود في لاتفيا اليوم السبت أنها أوقفت 38 شخصا من جنسيات مختلفة عبروا حدود البلاد بطريقة غير شرعية قادمين من بيلاروس المجاورة.

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وقالت الهيئة في بيان إن هؤلاء الأشخاص جرى توقيفهم بموجب بنود قانون الهجرة "ووضعوا في مراكز لإقامة المواطنين الأجانب المحتجزين".

وخلال الفترة الأخيرة أعلنت ليتوانيا، وهي دولة أخرى متاخمة لبيلاروس، عن زيادة عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين توقفهم سلطاتها بعد عبورهم الحدود من بيلاروس، مشيرة إلى أن أكثر من 4000 شخص قد تم احتجازهم منذ بداية السنة الجارية.

وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أعلن أن بلاده لن تقوم من الآن فصاعدا بكبح جماح الهجرة غير الشرعية إلى دول الاتحاد الأوروبي، موضحا أن مينسك "لا توجد لديها لا أموال ولا طاقات" لذلك بسبب العقوبات الغربية.

واتهمت الحكومة الليتوانية رئيس بيلاروس بالسماح في تدفق المهاجرين، ردا على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي بحق بلاده، بعد تحويل مسار طائرة ركاب لاعتقال صحفي منشق كان على متنها.

ورد لوكاشينكو الخميس الماضي بإصدار أوامر لأجهزة الدفاع والأمن "بإغلاق كل متر من الحدود" كي لا يتمكن أي مهاجر قادم من ليتوانيا من العودة إلى بيلاروس.

وعبر أكثر من 4100 مهاجر معظمهم من العراق من بيلاروس إلى ليتوانيا خلال العام الجاري.

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من جانبها، اتهمت السلطات البولندية هي الأخرى بيلاروس بإرسال أعداد متزايدة من المهاجرين إلى بولندا، على غرار ما تفعل مع ليتوانيا.

المصدر: "نوفوستي"