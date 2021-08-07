العراق يبدأ بإصدار جوازات مرور لمواطنيه العالقين في بيلاروس

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، البدء في إصدار جوازات مرور للمواطنين العراقيين العالقين في جمهورية بيلاروس.

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وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أن "سفارة جمهورية العراق لدى روسيا الاتحادية تعلن عن تواجد وفدها القنصلي في العاصمة البيلاروسية مينسك من أجل المباشرة بإصدار جوازات مرور للمواطنين العالقين في بيلاروسيا، وتسهيل عودتهم إلى العراق، وذلك في مقر الخطوط الجوية العراقية بمينسك".

من جهته قال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف: "نحن مع العودة الطوعية للاجئين ونهيب بالمسافرين إلى بيلاروسيا (بيلاروس) ألا يكونوا ضحية شبكات التهريب والإتجار بالبشر".

وأضاف أن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أجرى اتصالات وتلقى أخرى من عدد من الشخصيات ووزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي، ومنهم جوزيب بوريل، منسق السياسة والأمن في الاتحاد الاوربي، ووزيرا خارجية ليتوانيا ولاتفيا، لنفس الغرض المتعلق بموضوعة الهجرة واللجوء و"بيّن الموقف الرسمي بشأن العودة الطوعية للاجئين العراقيين، كما لفت إلى خطورة أن يقع العراقيون ضحية شبكات التهريب والإتجار بالبشر".

وتابع: "بتوجيه من وزير الخارجية فؤاد حسين تابعت سفارة جمهورية العراق في موسكو باهتمام بالغ موضوعة مقتل المواطن العراقي، جعفر حسين يوسف، من تولد 1981 ، على الحدود بين ليتوانيا وبيلاروسيا، وأوفدت عددا من الدبلوماسيين للوقوف على تفاصيل الحادث ميدانيا في الشريط الحدودي بين بيلاروسيا وليتوانيا وبحضور عائلة الفقيد وممثلين عن السلطات المعنية في الجانب البيلاروسي".

المصدر: RT