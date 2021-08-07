الفلبين تسجل أعلى زيادة في الإصابات بكورونا منذ أربعة أشهر

سجلت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم السبت، 11021 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى زيادة في الإصابات خلال يوم واحد، منذ ما يقرب من أربعة أشهر، بالإضافة إلى تسجيلها 162 وفاة.

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وقالت الوزارة في تقرير إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في الفلبين ارتفع إلى ما يقرب من 1.65 مليون، في حين وصل مجموع عدد الوفيات إلى 28835 وفاة.

وقالت وكيلة وزارة الصحة، ماريا روزاريو فيرجيو، في إفادة عامة اليوم السبت: "نشعر بالفعل بتأثير سلالة "دلتا" في بلادنا.. بناء على توقعاتنا، ستستمر هذه الحالات في الارتفاع".

المصدر: رويترز