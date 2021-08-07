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السفارة الأمريكية لدى كابول تحث الأمريكيين على مغادرة أفغانستان بسرعة

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السفارة الأمريكية لدى كابول تحث الأمريكيين على مغادرة أفغانستان بسرعة
Reuters
مطار كابل الدولي، أرشيف
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دعت السفارة الأمريكية لدى كابول، اليوم السبت، المواطنين الأمريكيين لمغادرة أفغانستان في أسرع وقت ممكن.

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وكتبت السفارة في صفحتها على "توتير": "تحث السفارة الأمريكية المواطنين الأمريكيين على مغادرة أفغانستان بأسرع وقت ممكن، باستخدام الرحلات التجارية المتاحة".

وجاء ذلك بعد يوم من قيام وزارة الخارجية البريطانية بنصيحة مواطني المملكة المتحدة في أفغانستان بمغادرة البلاد بسبب تدهور الوضع الأمني.

المصدر: RT

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