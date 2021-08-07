السفارة الأمريكية لدى كابول تحث الأمريكيين على مغادرة أفغانستان بسرعة

دعت السفارة الأمريكية لدى كابول، اليوم السبت، المواطنين الأمريكيين لمغادرة أفغانستان في أسرع وقت ممكن.

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وكتبت السفارة في صفحتها على "توتير": "تحث السفارة الأمريكية المواطنين الأمريكيين على مغادرة أفغانستان بأسرع وقت ممكن، باستخدام الرحلات التجارية المتاحة".

The U.S. Embassy urges U.S. citizens to leave Afghanistan immediately using available commercial flight options.



Please see our #SecurityAlert below⬇️for more information. https://t.co/tU1qywKd5w — U.S. Embassy Kabul (@USEmbassyKabul) August 7, 2021

وجاء ذلك بعد يوم من قيام وزارة الخارجية البريطانية بنصيحة مواطني المملكة المتحدة في أفغانستان بمغادرة البلاد بسبب تدهور الوضع الأمني.

المصدر: RT