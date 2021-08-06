بريطانيا تنصح جميع مواطنيها في أفغانستان بمغادرة البلاد

نصحت وزارة الخارجية البريطانية مواطني المملكة المتحدة في أفغانستان بمغادرة البلاد بسبب تدهور الوضع الأمني.

وقالت الوزارة في منشور على موقع الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، إنها تنصح "بعدم السفر إلى أفغانستان. وتنصح كل البريطانيين هناك بمغادرة البلاد فورا".

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ويأتي ذلك على خلفية تصعيد الأعمال القتالية بين القوات الحكومية وحركة "طالبان"، وذلك إثر انسحاب القوات الأمريكية من البلاد، الذي من المقرر أن يختتم مع نهاية الشهر الجاري.

وفي آخر التطورات، أعلنت السلطات الأفغانية عن سيطرة مسلحي "طالبان" على مدينة زرنج، عاصمة ولاية نيمروز بغرب البلاد.

المصدر: "رويترز"