امرأة تقدم شكوى جنائية ضد حاكم نيويورك

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم الجمعة أن امرأة اتهمت حاكم نيويورك أندرو كومو بالتحرش بها، قدمت شكوى جنائية في هذا الشأن إلى دائرة عمدة مقاطعة ألباني.

والمرأة التي لم يتم الكشف عن اسمها، تعمل كمساعدة تنفيذية لدى مكتب كومو، وأخبرت المحققين بأن كومو قام في إحدى المرات بلمس صدرها.

وقالت المرأة إن كومو اتصل بها وطلب منها الحضور إلى القصر التنفيذي في ألباني في نوفمبر 2020، ومن ثم قادها إلى غرفة (led her into a room) وأغلق الباب، ووضع يده تحت قميصها وامسك بصدرها، وفقا لتقرير المحققين الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي.

وهذه المرأة هي واحدة من 11 امرأة على الأقل قال محققو الولاية هذا الأسبوع إنهن زعمن بتعرضهن للتحرش الجنسي من قبل كومو، الذي ينفي بدوره هذه التهم ويرفض دعوات الاستقالة.

المصدر: "رويترز"