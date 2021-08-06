موفدة الأمم المتحدة لأفغانستان تدعو طالبان إلى وقف هجماتها على المدن

دعت موفدة الأمم المتحدة إلى أفغانستان، اليوم الجمعة حركة طالبان إلى "وقف الهجمات على المدن"، مطالبة مجلس الأمن الدولي بتوجيه تحذير واضح إلى المتمردين.

وقالت ديبورا لايونز خلال اجتماع للمجلس إن على الدول التي تتواصل مع المتمردين أن تحذرهم "بأن حكومة تفرض بالقوة في أفغانستان لن يتم الاعتراف بها".

وهددت أيضا بعدم تجديد "الإعفاءات" التي تتيح لممثلي طالبان بالسفر رغم العقوبات، علما بأن مفعولها ينتهي في سبتمبر، منبهة إلى أن هذه الإعفاءات موجودة "فقط للسماح لهم بالمشاركة في مفاوضات السلام" التي تجري خصوصا في قطر، وتجديدها "سيبقى رهنا بالتقدم الفعلي على الجبهة الدبلوماسية".

وأضافت لايونز: "لدينا اليوم فرصة لإثبات التزام مجلس الأمن الدولي والمجتمعين الإقليمي والدولي" بهدف "منع أفغانستان من السقوط في وضع كارثي وخطر إلى درجة لا مثيل لها خلال هذا القرن".

واعتبرت أن "كارثة كهذه سيكون لها تداعيات خارج حدود أفغانستان"، مشيرة إلى أن الحرب "دخلت مرحلة أكثر دموية وأكثر تدميرا تذكر بما حصل في سوريا وساراييفو".

المصدر: RT