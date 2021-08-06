وكالة: القضاء على 78 مسلحا في نيجيريا

أفادت وكالة "أ ف ب" بأن القوات الحكومية النيجيرية نفذت في الأسبوع الجاري عدة غارات جوية على مناطق شمال غرب البلاد، مما أسفر عن مقتل 78 مسلحا كانوا يقومون بهجمات في ولاية زمفرا.

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ونقلت الوكالة عن تصريح لمتحدث باسم القوات الجوية النيجيرية، إيدوارد غابكويت: "رصدت القوات الجوية في 2 أغسطس الجاري سير عصابة كبيرة على متن درجات نارية عبر غابة كفوامبانا. ونتيجة العملية المنسقة تم القضاء على 78 مسلحا وتدمير أماكن مرابطتهم".

واستخدم الجيش النيجيري الطائرات بشكل متزايد لمحاربة العصابات خلال العامين الماضيين. وبالدرجة الأولى يقصف الجيش قواعد العصابات في الغابات، والتي يتم الكشف عنها من خلال الاستطلاع الجوي.

وتشهد نيجيريا في العام الجاري ازديادا ملحوظا في عدد هجمات العصابات على السكان المدنيين. ويقتل المسلحون الناس ويأخذون بعضهم رهائن طلبا للفدية، ويسرقون الماشية ويخيفون السكان ويفرضون جبايا مختلفة عليهم، كما ينظمون هجمات على القرى التي يتعاون سكانها مع السلطات الرسمية.

وتستخدم الحكومة فرق الشرطة الخاصة ووحدات الجيش لمكافحة هذه العصابات.

المصدر: أ ف ب