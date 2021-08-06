بينها قطر والإمارات .. بريطانيا ترفع دولا عربية من القائمة الحمراء الخاصة بالسفر

قررت الحكومة البريطانية أمس الخميس، رفع الهند وثلاث دول عربية من القائمة الحمراء الخاصة بالسفر في بريطانيا وذلك في إطار مجموعة تغييرات بنظام السفر الدولي في ظل جائحة كورونا.

وأوضحت صحيفة "إيفيننغ ستاندارد" البريطانية إن هذا القرار ضم الهند والبحرين وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة في قائمة الدول التي لا يطلب من مسافريها البقاء في أحد فنادق الحجر الصحي لفيروس كورونا المستجد.

وبموجب قرار رفع أسماء تلك الدول الأربع فإنه لن يُطلب من المسافرين القادمين منها قضاء 11 ليلة في أحد فنادق الحجر الصحي لفيروس كورونا فيما سيتم وضع المكسيك وجورجيا في المستوى الأحمر.

المصدر: صحيفة "إيفيننغ ستاندارد" البريطانية