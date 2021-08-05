بولندا تتهم بيلاروس بـ"استخدام المهاجرين سلاحا" ضد الاتحاد الأوروبي

اتهمت بولندا، بيلاروس باستخدام المهاجرين غير الشرعيين سلاحا ضد الاتحاد الأوروبي.

وقال نائب وزير الداخلية البولندي ماسيج واسيك إن مينسك " تشن حربا بوسائل غير تقليدية مع الاتحاد الأوروبي باستخدام المهاجرين غير الشرعيين".

وأضاف واسيك لمحطة تلفزيون بولندية: "هناك شبان وشابات معهم أطفال. بيلاروس تستخدم هؤلاء المهاجرين كسلاح حي".

وتابع: "رصدنا في الأيام الأخيرة زيادة (في عدد المهاجرين)، ونتعامل مع الوضع باعتباره رد فعل على منح حق اللجوء للعداءة البيلاروسية".

وقال حرس الحدود البولندي لـ"رويترز" إنه احتجز مجموعة تتألف من 71 مهاجرا على الحدود مع بيلاروس الليلة الماضية ومجموعة أخرى تضم 62 معظمهم عراقيون يوم الأربعاء.

وأشار واسيك إلى أن معظم المهاجرين الذين وصلوا في الآونة الأخيرة كانوا قادمين من العراق ومن أفغانستان أيضا.

وفي الأسابيع الأخيرة، سجلت ليتوانيا وهي أيضا جارة لبيلاروس وعضو في الاتحاد الأوروبي زيادة في حوادث اجتياز الحدود بشكل غير قانوني من بيلاروس، وقالت إن مينسك تنقل المهاجرين من الخارج وترسلهم لدول الاتحاد.

المصدر: "رويترز"