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أبي أحمد يتبرع بالدم للجيش الإثيوبي (صور)

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أبي أحمد يتبرع بالدم للجيش الإثيوبي (صور)
Reuters
آبي أحمد
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قال رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، إنه تبرع بالدم لصالح القوات المسلحة الإثيوبية داعيا كل إثيوبي للقيام بما يجب عليه أن يقوم به تجاه بلده.

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ونشر أبي أحمد تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر" اليوم الخميس تضمنت مجموعة من الصور وهو يتبرع بالدم لصالح الجيش الإثيوبي.

وكتب رئيس الوزراء الإثيوبي إن "التبرع بالدم لصالح الجيش الإثيوبي وترميم منازل المحتاجين والتخطيط للتوسع في زراعة الأشجار ومضاعفة الإنتاج الزراعي، كل ذلك يحقق هدفا مشترك لإثيوبيا، إذا قام كل منا بما يجب أن يقوم به".

المصدر: تويتر

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