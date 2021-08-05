روسيا ترسل قاذفات إلى حدود أفغانستان في إطار تدريبات مشتركة مع أوزبكستان

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها سترسل أربع قاذفات بعيدة المدى فوق الصوتية من طراز "تو-22 إم 3" إلى حدود أفغانستان، ضن إطار تدريبات مشتركة تجريها حاليا مع أوزبكستان.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الخميس أن هذه القاذفات نقلت إلى مطار في مقاطعة ساراتوف تمهيدا لمشاركتها في التدريبات الجارية في معسكر ترمذ في أقصى جنود أوزبكستان.

وذكرت الوزارة أن هذه الطائرات الحربية ضمن إطار التدريب المشترك ستتوجه إلى المعسكر المذكور وستتدرب على شن غارات على معسكرات خفية ومستودعات ذخيرة تابعة لمقاتلين مفترضين، وذلك بإسناد من مقاتلتين من طراز "ميغ-29" تابعتين لسلاح الجو الأوزبيكي.

ولفتت الوزارة إلى أن نحو 1.5 ألف عسكري من روسيا وأوزبكستان يشاركون في التدريبات المشتركة التي ستستمر حتى العاشر من أغسطس قرب حدود أوزبكستان مع أفغانستان، على خلفية استمرار تفاقم الظروف الأمنية في أفغانستان.

المصدر: "نوفوستي"